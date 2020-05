Istrabenz z novimi nadzorniki

Koper, 27. maja - Delničarji družbe Istrabenz so danes na skupščini ob izteku mandata sedanjim nadzornikom v nadzorni svet imenovali nove člane, ki pa morajo, ker je družba v postopku prisilne poravnave, dobiti še soglasje sodišča. Pod tem odložnim pogojem so bili imenovani Gregor Dolenc, Andrej Koprivec in Klemen Babnik, so sporočili iz družbe.