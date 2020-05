Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 5.)

Ljubljana, 27. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o predlogu zakona o nedeljskem zaprtju trgovin, o srečanju gospodarskih ministrov Slovenije in Hrvaške in o očitkih slovenski vladi glede diskriminacije pri obravnavi starostnikov med epidemijo. Poročale tudi o turističnih bonih, ki bodo prenosljivi med ožjimi družinskimi člani.