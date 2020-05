Poslanske skupine ministrstvu prepuščajo pripravo sprememb volilne zakonodaje

Ljubljana, 27. maja - Vodje poslanskih skupin in predsednik DZ Igor Zorčič so na internem posvetu govorili tudi o spremembi volilne zakonodaje. Po tistem, ko je DZ marca zavrnil predlog ukinitve volilnih okrajev in uvedbe prednostnega glasu, se stranke večinsko strinjajo, da ministrstvu za javno upravo prepustijo pripravo predloga za preoblikovanje volilnih okrajev.