Odpoklic pikantnih nabodalc in čevapčičev

Ljubljana, 27. maja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala pikantna nabodala proizvajalca Perutnina Ptuj in čevapčiče proizvajalca Panvita MIR. V okviru uradnega vzorčenja na prisotnost mikroorganizmov je bila namreč ugotovljena prisotnost bakterije salmonella enterica.

Obema živiloma je rok uporabe sicer že potekel, informacijo o neskladnih rezultatih pa objavljajo za primer morebitnega zamrzovanja s strani potrošnikov, so pojasnili na upravi.

Serijska oznaka pikantnih nabodalc je 1201825932, rok uporabe pa 20. maj 2020. Naprodaj so bila v trgovinah Spar in Mercator. Serijska oznaka izdelka čevapčiči klasični je L 0136, rok uporabe pa 25. maj 2020. Naprodaj so bili v Lidlovih poslovalnicah.

Na upravi potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo in ga zavržejo oz. vrnejo na mesto nakupa.