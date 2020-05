Podgane v obdobju koronavirusa bolj agresivne pri iskanju hrane

New York, 30. maja - Ker so podgane v ZDA v obdobju pandemije koronavirusa v smeteh našle manj hrane kot običajno, so se neobičajno in bolj agresivno podale v iskanje užitnih ostankov. Novico je ameriški javnosti posredoval urad za zdravje, ki opozarja na spremenjeno vedenje glodavcev zaradi zaprtja restavracij in lokalov ter poziva k preventivnim ukrepom.