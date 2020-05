LPP izpad prihodkov ocenjuje na slabih šest milijonov evrov

Ljubljana, 28. maja - LPP izpad prihodkov med sredino marca in sredino maja zaradi prepovedi izvajanja javnega potniškega prometa in storitev na področju tehničnih pregledov ocenjuje na nekaj manj kot šest milijonov evrov. To bo močno vplivalo na poslovanje, a odpuščanje ni predvideno, so zatrdili. Pričakujejo pa uskladitev pogodbe za pokritje stroškov.