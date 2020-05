Na okoljsko ministrstvo zjutraj prispela pošiljka z belim prahom

Ljubljana, 27. maja - Na ministrstvo za okolje in prostor je danes nekaj pred 8. uro prispela pošiljka z belim prahom, so za STA potrdili na policiji. Na kraju so posredovali gasilci in policisti. Kot so sporočili s policije, so na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo po analizi ugotovili, da ne gre za nevarno snov.