Stekla gradnja podaljška Ceste proletarskih brigad v Mariboru

Maribor, 29. maja - V Mariboru so sredi meseca začeli z izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad, ki bo predstavljal pomembno prometno povezavo s sosednjo občino Ruše in naprej na Koroško. Dela, pri katerih sta združili moči občina in država, naj bi bila zaključena v dobrem letu in pol. Zahtevala bodo slabih 11,5 milijona evrov.