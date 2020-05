Predlog rebalansa proračuna v DZ do konca poletja

Ljubljana, 28. maja - Vlada bo rebalans državnega proračuna predložila v DZ do 1. septembra. "Pri pripravi izhodišč bomo upoštevali končno verzijo tretjega protikoronskega paketa, ki jo bo sprejel DZ, novo gospodarsko napoved Umarja in tekočo realizacijo državnega proračuna, so za STA napovedali na ministrstvu za finance.