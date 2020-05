Policija išče tatove granitnih plošč v Cezlaku

Maribor, 27. maja - Policisti prosijo za pomoč javnosti pri iskanju neznancev, ki so na začetku maja odtujili večjo količino granitnih plošč iz podjetja v Cezlaku. Ko so nekaj dni kasneje poskušali dejanje ponoviti, jih je presenetil domačin, zato so zbežali, na kraju pa pustili avtomobil s prikolico. S fotografijami teh jim bodo policisti poskušali priti na sled.