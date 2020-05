Pahor zaposlenim na NIJZ izročil repliko Jabolka navdiha

Ljubljana, 27. maja - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in zaposlenim v zahvalo za prispevek pri premagovanju epidemije izročil repliko jabolka navdiha, so sporočili iz urada predsednika. Obisk je izkoristil tudi za neformalne pogovore z vodstvom in strokovnjaki na temo koronakrize in življenja po njej.