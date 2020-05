Trbovlje, 27. maja - Svojci od ponedeljka pogrešajo 40-letnega Roka Juršeta iz Trbovelj. Visok je okoli 170 centimetrov, suhe postave, rjavih las in rjavih oči. Nazadnje so ga videli v ponedeljek na območju ulice Ribnik v Trbovljah. Oblečen je bil v temno modre hlače in siv pulover s kapuco, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.