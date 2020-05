Ob dnevu urgentne medicine poziv k povečanju števila zdravnikov specialistov urgentne medicine

Ljubljana, 27. maja - Ob dnevu urgentne medicine v sekciji za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu vlado in državljane pozivajo k podpori zahteve za povečanje števila zdravnikov specialistov urgentne medicine in zagotovitev zadostnega števila medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter opreme za sistem nujne medicinske pomoči.