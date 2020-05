S celovito oglaševalsko kampanjo na domačem trgu vabijo v Portorož in Piran

Portorož, 27. maja - Turistično združenje Portorož je pod geslom Nazaj v Portorož in Piran! pripravilo celovito oglaševalsko kampanjo na domačem trgu, s katero želijo privabiti domače goste, naj dopustujejo na destinaciji. Kampanjo so prek televizijskih oglasov pričeli v torek, trajala pa bo vse do konca avgusta. Z omenjeno akcijo računajo na okoli 75.000 novih gostov.