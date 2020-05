Policisti obravnavali voznika, ki so mu v štirih letih zasegli 23 vozil

Grosuplje, 27. maja - Policisti so v torek v Grosupljem obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil 38-letni voznik, ki je brez vozniškega dovoljenja vozil neregistrirano vozilo z ukradenimi registrskimi tablicami. Vozilo so zasegli in ugotovili, da so mu v zadnjih štirih letih skupaj z zadnjim zasegli že 23 avtomobilov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.