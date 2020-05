Na Novi Zelandiji po 18 dneh našli pogrešana pohodnika

Wellington, 27. maja - Na odročnem območju Nove Zelandije so po 18 dneh našli živa in zdrava mlada pohodnika. 23-letni Dion Reynolds in prav toliko stara Jessica O'Connor sta se 9. maja podala na potep po narodnem parku Kahurangi na severu Južnega otoka. Ker se nista vrnila, kot sta načrtovala, so policisti in prostovoljci 19. maja sprožili iskalno akcijo.