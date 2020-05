Zavezništvo Renault Nissan Mitsubishi v poglobitev sodelovanja

Pariz/Tokio, 27. maja - Avtomobilski proizvajalci Renault, Nissan in Mitsubishi so danes najavili, da bodo poglobili sodelovanje v okviru njihovega zavezništva. Zavezništvo bo po načrtih do leta 2025 skoraj polovico modelov razvijalo skupaj, s čimer bodo zmanjšali stroške in povečali dobičkonosnost.