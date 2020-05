Ljubljana, 27. maja - Izjava za medije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in hrvaškega ministra za gospodarstvo Darka Horvata v okviru njunega srečanja, bo danes ob 17. uri na mejnem prehodu Petišovci-Mursko središče na Trimlinih 72 v Lendavi, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo. (STA)