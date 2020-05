Združenje občin Slovenije vlado, državni zbor in državni svet poziva k sodelovanju

Ljubljana, 27. maja - Združenje občin Slovenije (ZOS) je na dopisni skupščini sprejelo poročilo o delu v lanskem letu, program dela in finančni načrt za leto 2020. Oblikovali so tudi številna stališča in pobude, ki so jih naslovili na vlado, državni zbor in državni svet, s katerimi želijo sooblikovati razvojne politike države in pri njih aktivneje sodelovati.