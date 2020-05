Pregled - novi koronavirus, 26. 5. (torek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Sestanek na ministrstvu za izobraževanje glede morebitne vrnitve v šole vseh osnovnošolcev in dijakov še ni prinesel končne odločitve. To naj bi vlada predvidoma sprejela v četrtek, je ob odhodu s sestanka pojasnil predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Predstavniki šol so na sestanku znova predlagali sprostitev ukrepov, da bi se lahko v šole vrnilo čim več oz. po možnosti vsi šolarji, ki se še šolajo doma, je dejal Pečan in dodal, da v šolstvu ne morejo več deliti ali delno sprejemati. Pečan je ponovil, da so vsi ukrepi, ki jih je za šolstvo predvidel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), s pedagoškega vidika in vidika izvedbe šolanja neživljenjski. A je tudi izpostavil, da je epidemiološka slika v Sloveniji bistveno boljša kot v sosednjih državah in če bi šli v prekomerno sproščanje, lahko to zelo hitro zapravimo. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec naj bi podrobnosti odločitve pojasnila v petek, so bili pa do nje kritični v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Opozorili so, da niso bili vabljeni na sestanek, čeprav predstavljajo učitelje ter druge zaposlene v osnovnih in srednjih šolah. To je po njihovem podcenjujoče. Psiholog Kristijan Musek Lešnik si medtem želi, da bi se vsi otroci čim prej vrnili v šole, ker je to zanje najboljše. A dokler zdravstvena stroka pravi, da ukrepi zagotavljajo zdravje, iz drugih strok ne morejo posegati na njihovo področje. Je pa, kot je dejal na vladni novinarski konferenci, treba najti zdravo ravnovesje med tveganjem okužbe in psihosocialnimi tveganji.

LJUBLJANA - Veljati je začel nov odlok, ki za državljane EU in tretjih držav predvideva 14-dnevno karanteno po vstopu v Slovenijo, razen za ljudi iz držav na seznamu za prost vstop, na katerem je za zdaj le Hrvaška, in razen v primeru, ko razlog za njihov vstop ustreza eni od opredeljenih izjem. Vladni govorec Jelko Kacin je povedal, da se je Slovenija z odlokom, ki ga je vlada sprejela v ponedeljek, načeloma odprla za turizem, saj med drugim tudi potrdilo o rezervaciji v turističnem objektu po novem zadošča za vstop v državo brez karantene. Po Kacinovih besedah so z odlokom narejeni tudi nastavki, s katerimi bi pomagali državam razumeti, da je treba čim prej skleniti dvostranski dogovor, ki bi omogočil hitrejši prestop meje in boljši pretok ljudi. Zunanja ministra Slovenije in Italije Anže Logar in Luigi di Maio se bosta po Kacinovih besedah sešla še ta teden. Po njunem srečanju naj bi bilo znanega več o novostih v režimu prehajanja slovensko-italijanske meje.

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo se je v zgodnjih večernih urah lotil obravnave predloga tretjega paketa protikoronskih ukrepov, tokrat vrednega eno milijardo evrov. Gre za prepotrebno in izjemno potrebno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela za obdobje po 31. maju, ko se bo epidemija zaključila, je povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. "S prvim in drugim paketom smo pomagali 1,3 milijona prebivalcem, s tretjim bomo pomagali vsem," je komentiral minister. Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona pa je izpostavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. "Pripravljeni smo pomagati vsakemu podjetju za vsakega zaposlenega, da bodo lahko prebrodili težje čase," je dejal Cigler Kralj.

LJUBLJANA - V ponedeljek ob 754 testiranjih na novi koronavirus niso potrdili nobene okužbe, skupno število potrjenih okuženih v Sloveniji tako ostaja 1469. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo le še devet bolnikov s covidom-19, dva sta bila na intenzivni negi. Zabeležili so tudi eno novo smrt, skupno je do zdaj umrlo 108 bolnikov s covidom-19. V Sloveniji so doslej opravili 75.770 testov na novi koronavirus, v zadnjih desetih dneh pa vsak dan potrdijo največ eno novo okužbo, kažejo vladni podatki. Ob nadaljnjem izboljševanju epidemiološke slike se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina zapira tudi oddelek za bolnike s covidom-19 na Kliniki Golnik. Bolniki s koronavirusno boleznijo tako ostajajo le še v mariborskem in ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, aktivno okuženih pa je po ocenah NIJZ le še sedem.

LJUBLJANA - V ponedeljek naj bi se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina sprostilo več storitvenih in turističnih dejavnosti. Med drugim je omenil hotele ne glede na velikost, prizadevajo si za odprtje fitnesov in wellnessov, med ključnimi vprašanji pa ostaja, kaj bo z bazeni in podobnimi kompleksi. Več podrobnosti je pričakovati po četrtkovi seji vlade. Trenutno je predlog odloka, ki bo sprostil nekatere ključne dejavnosti na področju turizma in nekaterih servisnih dejavnostih, v medresorskem usklajevanju. Kacin je ob tem na vladni novinarski konferenci poudaril, da bodo nekatere omejitve veljale tudi po koncu epidemije, in sicer na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. V četrtek naj bi bilo znanega tudi več o morebitni spremembi odloka glede nedeljskega dela trgovin. Vlada po Kacinovih navedbah usklajuje svoje stališče tudi s predstavniki delodajalcev v panogi.

LJUBLJANA - Odmevala je sredina odločitev vlade, da ne podpira predloga zakona, ki ga je v DZ vložila Levica in predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh tudi po koncu omejitvenih ukrepov. Zaradi posledic epidemije na gospodarstvo, vključno s trgovinsko dejavnostjo, predlog po oceni vlade trenutno ni primeren za obravnavo v DZ, poleg tega bi moral biti obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu. Koordinator Levice Luka Mesec je odločitev vlade označil za neresnost. Spomnil je, da je naklonjenost ukrepu sprva izkazala večina v koaliciji, tudi premier Janez Janša. Mesec računa na načelnost poslancev in napoveduje vztrajanje pri predlogu. V poslanski skupini SDS pa so za STA zapisali, da podpirajo zaprtje trgovin ob nedeljah, in dodali, da bodo stališče poslanske skupine do zakonskega predloga Levice predstavili v sredo na prvi obravnavi v DZ. Oglasil se je tudi premier Janez Janša, ki je na Twitterju zapisal, da takšnega zakona "ni primerno sprejemati brez predhodne obravnave na Ekonomsko-socialnem svetu". Dodal je, da bodo trgovine ob nedeljah zaprte, razen nujno potrebnih izjem, dogovorjenih v okviru socialnega dialoga.

SVET

RIM/BERLIN - Nemčija namerava za 31 evropskih držav, tudi vse članice EU, sredi junija odpraviti opozorilo, v katerem svojim državljanom zaradi pandemije novega koronavirusa odsvetuje potovanja v tujino. Opozorilo bodo zamenjali z nasveti, prilagojenimi tveganjem v posameznih državah. Za usklajeno odpiranje meja in turizma v Evropi sredi junija se zavzema Italija. 15. junij bi lahko postal dan D za turizem na evropskih tleh, je v ponedeljek ocenil italijanski zunanji minister Luigi Di Maio.

BUDIMPEŠTA - Madžarska se je pridružila dogovoru Češke in Slovaške, v skladu s katerim bodo njihovi državljani ob časovni omejitvi od srede lahko prehajali meje med temi tremi državami. Državljani teh treh držav bodo mejo lahko svobodno prehajali, vendar se bodo morali v domovino vrniti v 48 urah. V primeru, da bo oseba ostala v sosednji državi dlje kot 48 ur, se bo v domovino lahko vrnila z negativnim testom na okužbo z novim koronavirusom ali pa ji bodo odredili 14-dnevno karanteno.

BRUSELJ/TOKIO Solidarnost, sodelovanje in multilateralizem so v boju proti koronavirusu in za gospodarsko okrevanje potrebni bolj kot kdajkoli, so se na virtualnem vrhu EU-Japonska strinjali voditelja Evropskega sveta in Evropske komisije Charles Michel in Ursula von der Leyen ter japonski premier Shinzo Abe. Želijo si odločne strategije za okrevanje gospodarstva.

BRUSELJ - Mednarodna skupnost je na donatorskem maratonu za financiranje cepiva proti koronavirusu ter za diagnostiko in zdravljenje bolezni covid-19 doslej zbrala 9,5 milijarde evrov, so sporočili v Evropski komisiji. Temeljni namen je zagotoviti cenovno dostopno cepivo po vsem svetu.

PARIZ - Francija bo domačo avtomobilsko industrijo, ki je močno na udaru zaradi koronavirusne krize, podprla z ukrepi v vrednosti več kot osem milijard evrov, je napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Cilj je pomagati panogi v času velikega padca povpraševanja po avtomobilih - v dveh mesecih je prodaja upadla za 80 odstotkov - in jo spodbuditi k povečanju proizvodnje okolju prijaznejših vozil. V okviru paketa bo milijarda evrov namenjena subvencijam za nakup električnih in hibridnih vozil, spodbujali bodo tudi predelavo bencinskih avtomobilov v takšne z okolju prijaznejšim načinom pogona, npr. električnim.

BEOGRAD - Potem ko Srbije ni bilo med državami, za katere je Črna gora v ponedeljek napovedala odprtje svojih meja 1. junija, so tako denimo srbski mediji ostro napadli vlado v Podgorici. Srbska premierka Ana Brnabić pa je pozvala srbske državljane, naj ne dopustujejo v Črni gori, saj da tam niso zaželeni.

BRUSELJ - Skoraj 60 odstotkov državljanov EU se je v obdobju od začetka pandemije novega koronavirusa znašlo v finančnih težavah, je pokazala raziskava, ki jo je konec aprila naročil Evropski parlament. Podobno visok je delež tudi v Sloveniji. Anketiranci so sicer izrazili željo, da bi imela EU več pristojnosti za spopadanje s krizami, kot je pandemija.

BUDIMPEŠTA - Madžarska vlada bo v parlament vložila predlog zakona, s katerim naj bi 20. junija odpravili izredne razmere, ki so jih uvedli 11. marca zaradi epidemije novega koronavirusa, je sporočila pravosodna ministrica Judit Varga. Parlament je premierju Viktorju Orbanu 30. marca s sprejetjem zakonodaje o izrednih razmerah podelil posebna pooblastila, da lahko vlada z odloki za nedoločen čas, oziroma dokler vlada ne odpravi izrednih razmer.

MOSKVA - V Rusiji so zabeležili največ smrti zaradi covida-19, hkrati pa je po koronavirusni bolezni 19 tudi okrevalo največ bolnikov. V zadnjih 24 urah je umrlo še 174 bolnikov, skupno 3807. Okrevalo jih je 12.331, kar je skoraj 40 odstotkov več, kot je znašal prejšnji rekord z 20. maja. Iz Moskve so še sporočili, da bodo vojaško parado ob 75. obletnici zmage v drugi svetovni vojni, ki so jo zaradi pandemije v začetku maja odpovedali, izvedli 24. junija.

WASHINGTON - V ZDA se je do ponedeljka po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo 1,662 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 98.000. Okužbe in smrti naraščajo naprej, vendar pa ukrepe, uvedene za zajezitev pandemije, počasi odpravljajo. V Kaliforniji so v ponedeljek dovolili verske obrede z največ do 100 udeleženci, ob nošenju mask in upoštevanju družbene distance.

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Nemški potrošniki so po šoku zaradi pandemije novega koronavirusa bolje razpoloženi. Kazalnik zaupanja, ki ga izračunava raziskovalni inštitut GfK, se je za junij oblikoval pri -18,9 točke, potem ko se je za maj pri -23,1 točke. Čeprav se je razpoloženje potrošnikov izboljšalo, pa je junijska vrednost kazalnika še vedno druga najnižja od zagona raziskave v letu 1980. So se pa maja po katastrofalno slabem aprilu krepko izboljšala pričakovanja med nemškimi izvozniki. Kazalnik, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je na mesečni ravni zvišal z -50,2 na -26,9 točke. Čeprav gre za izboljšanje brez primere, pa so podjetja še daleč od optimizma, so opozorili v Ifu.

NEW YORK - Zaupanje ameriških potrošnikov se je medtem v tem mesecu nepričakovano izboljšalo. Indeks potrošniškega zaupanja newyorške tržnoraziskovalne družbe Conference Board se je v primerjavi z aprilom zvišal s 85,7 na 86,8 točke, čeprav so analitiki večinoma pričakovali nazadovanje na okoli 82 točk. Rast indeksa je posledica postopnega odpravljanja ukrepov proti pandemiji koronavirusa.

ŠPORT

LJUBLJANA - Klubi regionalne košarkarske lige Aba imajo v sredo ob 11. uri skupščino preko videopovezave, glavna točka dnevnega reda pa je usoda sezone v elitni ligi Aba ter ligi Aba 2. Glede na to, da je vodstvo evrolige v ponedeljek predčasno končalo sezono, gre podobno odločitev pričakovati tudi med abaligaši. Uradno stališče vseh treh slovenskih klubov v ligi Aba, Cedevite Olimpije, Kopra Primorske in Krke, kakor tudi obeh v ligi Aba 2 (Helios Suns, Rogaška), je, da tekmovanja krog pred koncem rednega dela nima smisla nadaljevati. Enako stališče je v preteklih tednih izrazilo tudi nekaj drugih klubov iz obeh lig.

LJUBLJANA - Slovenski rokometaši so prebili led. Po januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji ter trimesečnem prisilnem premoru po izbruhu epidemije novega koronavirusa so v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem opravili prvi skupni trening pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa. V normalnih časih je za rokometaše mesec maj eden najbolj pomembnih v sezoni, v tem obdobju so na sporedu ključne tekme na domačem in mednarodnem prizorišču. Epidemija novega koronavirusa je njihova življenja povsem postavila na glavo, po rahljanju ukrepov pa se počasi vračajo v običajen ritem. Od povabljenih igralcev so na današnjem zboru manjkali Dean Bombač, Matej Gaber in Klemen Ferlin.

LJUBLJANA - Kolesarska zveza Slovenije še ni pripravila novega koledarja dirk za sezono. Veliko prireditev je morala zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedati, pri pripravi koledarja pa po besedah generalnega sekretarja Aleša Kalana potrebuje več informacij o načinih, kako lahko dirke sploh lahko izvede. Za zdaj je jasno le, da bo prva dirka kriterij Tadeja Pogačarja. Prireditelji kriterija v Komendi še ne vedo, ali bo na sporedu 19. ali 20. junija. Za zdaj je tudi znano, da so vsa državna prvenstva, članska so ponavadi junija, prestavljena za nedoločen čas, ne organizatorji ne kraj spopadov najboljših slovenskih kolesarjev niso znani.

NEW YORK - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL želi v začetku junija omogočiti trening igralcev v manjših skupinah in s tem narediti prvi korak k nadaljevanju sezone, ki jo je prekinila koronska kriza. Najmočnejša hokejska liga na svetu je v ponedeljek poslala klubom dopis z 22 stranmi splošnih pogojev za postopno vračanje, a datuma še ni določila.

BERLIN - Potem ko je nemški prvak Bayern že pred dnevi dobil dovoljenje bavarskih oblasti, da lahko polfinalno tekmo pokalnega tekmovanja proti frankfurtskemu Eintrachtu igra na domačem stadionu, je zdaj teoretično prednost domačega terena odbil tudi Saarbrücken. Klubu, ki se je kot član regionalne lige presenetljivo uvrstil v polfinale pokala, je danes dovoljenje za nastop na stadionu v Völklingenu izdalo pristojno ministrstvo zvezne dežele Posarje. Pri Saarbrücknu so bili odločitve veseli; povsem doma sicer ne bodo, saj njihov stadion Ludwigspark v Saarbrücknu prenavljajo, a favoriziranega tekmeca Bayer Leverkusen bodo zdaj vseeno gostili na terenu, ki ga dobro poznajo, na svojem začasnem stadionu.

LJUBLJANA - Avstrija počasi vrača gledalce in obiskovalce na športne in kulturne prireditve. Že konec tedna bo dogodke v dvoranah in na prostem lahko spremljalo do 100 ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Do poletja se bo številka dvignila na 1250 obiskovalcev. Avstrijsko rahljanje ukrepov za zajezitev širitve okužb z novim koronavirusom predvideva, da bo po 1. juliju prireditve v dvoranah lahko spremljalo po 250 ljudi, s 1. avgustom 500 in nato celo 1000 oziroma 1250. Seveda bodo morali organizatorji dogodkov dobiti tudi ustrezno dovoljenje pristojnih služb posameznih zveznih dežel.