Poslanci čez vmesno poročilo preiskovalne komisije glede prenosa terjatev na DUTB

Ljubljana, 26. maja - Poslanci so obravnavali vmesno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije, ki je pri prenosu terjatev na DUTB v okviru sanacije bančnega sistema odkrila nepravilnosti. Več poslancev je opozorilo, da je sam sistem zasnovan tako, da odgovornost za nepravilnosti ni jasna. Tisti, ki so člani komisije, pa so izpostavljali, da jih čaka še veliko dela.