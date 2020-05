Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 26. maja - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so po besedah analitikov optimistični glede razvoja cepiva proti novemu koronavirusu, ki naj bi zmanjšalo verjetnost za ponovno uvedbo strogih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, piše francoska tiskovna agencija AFP.