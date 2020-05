V trgovinah začenjajo akcijo zbiranje izdelkov za pomoč družinam v stiski

Ljubljana, 26. maja - Prostovoljci Slovenske karitas bodo v petek začeli zbirati živila in druge izdelke za otroke in družine v stiski. Kupci, ki želijo darovati, bodo lahko izdelke po nakupu odložili v za to namenjen nakupovalni voziček v Hoferjevih trgovinah. Akcijo zbiranja izdelkov bodo nadaljevali tudi v juniju, so sporočili iz Slovenske karitas.