EU in Japonska v boju proti koronavirusu za solidarnost in sodelovanje

Bruselj/Tokio, 26. maja - Solidarnost, sodelovanje in multilateralizem so v boju proti koronavirusu in za gospodarsko okrevanje potrebni bolj kot kdajkoli, so se na današnjem virtualnem vrhu strinjali voditelja Evropskega sveta in Evropske komisije Charles Michel in Ursula von der Leyen ter japonski premier Shinzo Abe. Želijo si odločne strategije za okrevanje gospodarstva.