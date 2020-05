Hrvat prevažal šest migrantov iz Somalije in Iraka

Novo mesto, 26. maja - Brežiški policisti so v ponedeljek zgodaj zjutraj v Sromljah zaustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 26-letni državljan Hrvaške. Ugotovili so, da je v avtomobilu prevažal šest migrantov iz Somalije in Iraka, ki so nezakonito prešli državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.