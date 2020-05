Policija med nadzorom nad vozniki tovornjakov izvedla skoraj 20 ukrepov

Koper, 26. maja - Policisti koprske postaje prometne policije so na avtocestnem križu in vzporednih cestah pri poostrenem nadzoru nad vozniki tovornih vozil pregledali 32 voznikov. V nadzoru so beležili tudi hujše kršitve delovno-pravne zakonodaje ter ustreznosti tovornih vozil. Izvedli so 19 ukrepov in dva hitra postopka z izdajo odločbe.