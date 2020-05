Vojska za zdaj brez izjemnih pooblastil pri varovanju meje

Ljubljana, 26. maja - Poslanke in poslanci so končali z obravnavo vladnega predloga sklepa o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki bi vojski na meji dodelil dodatna pooblastila. Predstavniki poslanskih skupin so ponovili stališča na to temo, o sklepu pa niso glasovali, saj na matičnem odboru ni prejel zadostne večine. Postopek obravnave predloga je tako končan.