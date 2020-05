Kacin: S ponedeljkom naj bi se sprostilo marsikaj

Ljubljana, 26. maja - V ponedeljek naj bi se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina sprostilo več storitvenih in turističnih dejavnosti. Med drugim je omenil hotele ne glede na velikost, prizadevajo si za odprtje fitnesov in wellnessov, med ključnimi vprašanji pa ostaja, kaj bo z bazeni in podobnimi kompleksi. Več podrobnosti je pričakovati po četrtkovi seji vlade.