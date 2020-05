Joyce Carol Oates prejela najvrednejšo francosko literarno nagrado

Pariz, 26. maja - Ameriška pisateljica Joyce Carol Oates je v ponedeljek dobila najvrednejšo književno nagrado v Franciji. Nagrado Cino del Duca, vredno 200.000 evrov, pogosto pojmujejo kot korak do Nobelove nagrade. Preden so bili ovenčani s slavo nobelovca, so jo dobili tudi Andrej Saharov, Mario Vargas Llosa in francoski romanopisec Patrick Modiano.