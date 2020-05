Ameriški strokovnjaki: Podgane med pandemijo covida-19 agresivnejše pri iskanju hrane

New York, 27. maja - Podgane v ZDA zaradi pandemije covida-19, ko so številne restavracije zaprte, težje najdejo hrano, zato so pri iskanju hrane postale agresivnejše, ugotavlja ameriški center za nadzor bolezni (CDC). Po navedbah strokovnjaka Bobbyja Corrigana se podgane ne vedejo agresivneje do ljudi, temveč druga do druge, piše časnik New York Times.