Požar na piščančji farmi v Spuhlji povzročila plinska peč

Ptuj, 26. maja - Do ponedeljkovega požara na piščančji farmi v Spuhlji je po ugotovitvah policistov prišlo zaradi padca gorečega delca iz plinske peči na steljo, s katero so bila prekrita tla celotnega objekta. S pečjo so ogrevali prostor, saj so morali zagotavljati temperaturo 32 stopinj. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 120.000 evrov škode.