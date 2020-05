Ifo: Izvozna pričakovanja med nemškimi podjetji bistveno boljša

München, 26. maja - Pričakovanja med nemškimi izvozniki so se maja po katastrofalno slabem aprilu krepko izboljšala. Kazalnik, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je na mesečni ravni zvišal z -50,2 na -26,9 točke. Čeprav gre za izboljšanje brez primere, pa so podjetja še daleč od optimizma, so opozorili v Ifu.