V Mariboru odprta vstopna informacijska točka za usmerjeno integrirano oskrbo na domu

Maribor, 26. maja - V Mariboru so danes slovesno odprli vstopno informacijsko točko projekta Usmerjena integrirana oskrba doma, katerega namen je nadgradnja storitev pomoči starejšim, da bi lahko ti ostali čim dlje v domačem okolju. Pomoč vključuje tako socialno-varstvene kot zdravstvene in lekarniške storitve in je prva takšna točka v severovzhodni Sloveniji.