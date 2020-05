Na evropskih borzah pozitivna gibanja

Frankfurt/Pariz, 26. maja - Pomembnejše evropske borze so v znamenju pozitivnih gibanj. Vlagatelji pozdravljajo nadaljnje sproščanje ukrepov, ki so jih države sprejele za zajezitev posledic pandemije novega koronavirusa, in upajo na čimprejšnjo vzpostavitev običajne gospodarske aktivnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.