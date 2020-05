Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 26. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo ima na dnevnem redu obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v ospredju katerega sta shema subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ter pomoč gostinstvu in turizmu. Seja bi se lahko začela šele opolnoči, kar je razjezilo poslansko skupino Levica, saj da se na ta način omejuje opozicijo in civilno družbo.

LJUBLJANA - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni institut za javno zdravje, ravnatelji ter drugi predstavniki stroke bodo dopoldne na sestanku odločili, kdaj, če sploh, se bodo lahko v šolske klopi vrnili tudi preostali šolarji.

LJUBLJANA - Vlada je v ponedeljek na dopisni seji izdala novi odlok o omejitvi vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa. Ta za državljane EU predvideva 14-dnevno karanteno, vendar ob tem vključuje več izjem, med drugim za države na posebnem seznamu, za rezervirane nočitve in lastnike nepremičnine. Odlok je začel veljati danes.

LJUBLJANA - Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sklenila prerazporediti sredstva za več namenov. Med drugim za enkratni solidarnostni dodatek za upokojence, za prispevke za zdravstveno zavarovanje odsotnih z dela in za dijaške domove, so v sporočilu za javnost zapisali na vladi.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V ponedeljek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1357 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

WASHINGTON - V ZDA se je do ponedeljka po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo 1,662 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 98.000. Okužbe in smrti naraščajo naprej, vendar pa ukrepe, uvedene za zajezitev pandemije, počasi odpravljajo. V Kaliforniji so v ponedeljek dovolili verske obrede z največ do 100 udeleženci, ob nošenju mask in upoštevanju družbene distance.

ŠPORT

PARIZ - Francoski olimpijski komite je zavrnil prošnjo nogometnih drugoligašev Ajaccia, Troyesa in Clermonta, da bi igrali kvalifikacije za napredovanje v prvo ligo. V Franciji so sicer že prejšnji mesec končali sezono zaradi pandemije novega koronavirusa.