V nesreči ruskega vojaškega helikopterja štirje mrtvi

Moskva, 26. maja - Na letališču v odročni regiji Čukotka na ruskem skrajnem vzhodu je danes strmoglavil vojaški helikopter, pri čemer so umrli vsi štirje ljudje na krovu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča se je zgodila na letališču pri kraju Anadir, ki ga uporabljajo za vojaške in civilne namene.