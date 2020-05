Anketa Nove24TV: Podpora raste koalicijskim SDS, DeSUS in SMC

Ljubljana, 26. maja - Javnomnenjska raziskava, ki jo je za Novo24TV opravila agencija Parsifal, je zabeležila rast podpore SDS, DeSUS, SMC in LMŠ, podpora pa je padla SD, SNS, NSi in SAB. Če bi bile volitve to nedeljo, bi SDS volilo 22,7 odstotka vprašanih, LMŠ 15,7 odstotka, SD sedem odstotkov, Levico 6,3 odstotka in DeSUS 4,3 odstotka vprašanih, poroča Nova24TV.