Fis potrdil termin SP v poletih v Planici ter koledarje tekem

Oberhofen, 25. maja - Svet Mednarodne smučarske zveze (Fis) je na videokonferenci potrdil termin svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici med 11. in 13. decembrom letos namesto predvidenega letošnjega marčevskega termina. Potrdili so tudi koledarje za sezono 2020/21 in ustanovili posebne skupine za ocenjevanje razmer v pandemiji novega koronavirusa.