V Katedrali svobode pozive po odstopu vlade označili za neupravičene

Ljubljana, 25. maja - Neformalno civilnodružbeno združenje Katedrala svobode je pozive po zamenjavi vlade označilo za neupravičene. V izjavi za javnost o razmerah v državi med epidemijo in po njej so v združenju izrazili upanje, da bi v Sloveniji prevladalo prepričanje, da gre pri spopadu z epidemijo in njenimi posledicami za skupno dobrobit Slovencev.