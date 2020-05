Libijska obalna straža prestregla 315 migrantov, ki so bili na poti v Evropo

Rim, 25. maja - Libijska obalna straža je v zadnjih dveh dnevih prestregla 315 migrantov, ki so bili s petimi čolni na poti v Evropo. Migrante so odpeljali v libijsko prestolnico Tripoli in jih zaprli v priporni center, je danes v sporočil tiskovni predstavnik Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Safa Msehli.