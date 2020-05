V Evropi vse več odprtih mej, turisti poleti tudi v Španijo in Grčijo

pripravila Sara Kovač

Madrid/Washington/Tokio, 25. maja - V več evropskih državah se je danes nadaljevalo rahljanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusu - v Španiji so se odprle številne plaže, v Grčiji so znova vzpostavili trajektne in letalske povezave z otoki. Vse več držav v tem okviru tudi v luči bližajoče se turistične sezone postopno odpravlja omejitve na mejah.