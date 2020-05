Lekarna Ljubljana odprla lekarno v novem nakupovalnem središču Aleja

Ljubljana, 25. maja - Lekarna Ljubljana je v novo nakupovalno središče Aleja v Šiški preselila enoto lekarne, ki je delovala pri Knjižnici Šiška. V Lekarni Aleja so urejena štiri izdajna mesta in ločen prostor za svetovanje strankam, kar omogoča diskretnost pri izvajanju lekarniških storitev, so sporočili iz javnega zavoda Lekarna Ljubljana.