Štajerska avtocesta zaradi nesreče zaprta med priključkoma Celje zahod in center

Celje, 25. maja - Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje zahod in Celje center proti Mariboru, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Žalec, Arja vas in Celje center. Pet oseb je lažje poškodovanih, so za STA potrdili na Policijski upravi (PU) Celje.