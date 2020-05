V ljudski kuhinji Pod strehco barvno prenovili glavni jedilnici

Ljubljana, 31. maja - V ljudski kuhinji Pod strehco na Zaloški v Ljubljani že od leta 2014 za simbolično ceno pripravljajo malice in kosila za socialno ogrožene. Ker je gostilnica zaradi epidemije zaprta, so se odločili za barvno prenovo dveh glavnih jedilnic, pri tem pa sta jim na pomoč priskočila Rotary klub Ljubljana Julija in družba JUB, so sporočili iz družbe.