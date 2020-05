Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska za popolno odprtje meja sredi junija

Dunaj, 25. maja - Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska so za popolno odprtje meja sredi junija ob pogoju, da bodo številke glede pandemije covida-19 še naprej vzpodbudne. Končno odločitev o odprtju meja med omenjenimi državami bodo sprejeli premierji, je danes sporočil avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Italije in Slovenije pri tem ni omenil.