Newyorške borze začele neenotno

New York, 25. maja - Tečaji delnic na borzah v New Yorku se v uvodnem delu današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Vlagatelji so na eni strani optimistični zaradi ponovnega odpiranja gospodarstev po omejitvah, ki so bile uvedene zaradi pandemije novega koronavirusa, na drugi jih skrbi morebitna nova zaostritev odnosov med ZDA in Kitajsko.