Zdravstveni zavodi vložili za skoraj 45 milijonov evrov zahtevkov za izplačilo dodatkov

Ljubljana, 25. maja - Zdravstveni zavodi so do petka vložili za 44,9 milijona evrov zahtevkov za izplačilo dodatkov za delo v času epidemije novega koronavirusa. Kot so za STA še pojasnili na ministrstvu za zdravje, določitev višine dodatkov in njihova prerazporeditev temelji na podlagi internih pravil in je v pristojnosti poslovodstev zavodov.