Do petka solidarnostni dodatek izplačali več kot 52.000 študentom

Ljubljana, 25. maja - Država je do minulega petka solidarnostni dodatek v višini 150 evrov izplačala 52.180 študentkam in študentom. Prav danes pa se izteče tudi rok za študente, ki vlog za ta dodatek še niso oddali in želijo nakazila prejeti do 1. junija, je na seji DZ pojasnila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.