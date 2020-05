Mimoidoči iz reke Soče potegnili 44-letno žensko

Bovec, 25. maja - Mimoidoči so v nedeljo nekaj pred 16. uro v okolici vasi Soča v bovški občini iz reke Soče potegnili žensko. Policisti so ugotovili, da je 44-letno žensko v strugo reke povlekel pes, s katerim se je sprehajala ob reki. Reka je oba odnesla približno 300 metrov naprej po strugi, kjer so ženski in njenemu psu iz vode pomagali mimoidoči.