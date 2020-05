Levica za izredno sejo odborov DZ zaradi covida-19 v domovih za starejše

Ljubljana, 25. maja - Levica zahteva sklic skupne nujne seje odborov DZ za zdravstvo ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide na temo velikega števila okužb in smrti zaradi covida-19 v domovih starejših občanov. Med drugim predlagajo ugotavljanje odškodninske in kazenske odgovornosti v zvezi z odločitvami o poteku zdravljenja in oskrbe stanovalcev.